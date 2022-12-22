В России создали самый дорогой в мире iPhone

Фото: Caviar

Российский производитель премиум-аксессуаров и модифицированных смартфонов Caviar представил украшенный драгоценными камнями iPhone, который назван самым дорогим в мире. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Стоимость iPhone 14 Pro Max в обработке достигает 31,5 миллиона рублей. Такая цена обусловлена тем, что корпус устройства выполнен из белого золота, а в заднюю крышку установлены 511 бриллиантов.

Как рассказали в Caviar, при изготовлении варианта смартфона с названием Snowflake Diamond было использовано колье Snowflake от Graff, от которого устройство "унаследовало" подвеску в форме снежинки.

Всего будет выпущено три смартфона в версии Snowflake Diamond. Самый дешевый из них – на 128 гигабайт – обойдется в 31 490 000 рублей, а за вариант с 1 терабайтом памяти придется отдать 31 590 000 рублей.

Ранее стало известно, что на платформе Fragment продали самый дорогой виртуальный номер для авторизации в Telegram. Его обладателем стал коллекционер, заплативший примерно 50,4 миллиона рублей.

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