Ювелир назвал самые популярные драгоценности у россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярно белое золото, а в регионах – традиционное красное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера ювелирного холдинга Sokolov Артема Соколова.

По его словам, малым спросом пользуется желтое золото. Соколов добавил, что в основном оно популярно в южных регионах России. При этом он указал на рост доли покупок в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей.

Соколов поведал, что в этом году самым востребованным металлом у россиян стало серебро. Среди украшений самыми популярными являются кольца с одним камнем – бриллиантом или фианитом.

Ранее сообщалось, что в Анголе нашли белый алмаз весом 131 карат. Его обнаружили работники австралийской компании. В этом году в руднике нашли четыре алмаза весом более 100 карат. Всего же на месторождении таких крупных драгоценных камней обнаружили 29 штук.



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