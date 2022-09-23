В Анголе нашли алмаз весом 131 карат

В Анголе нашли гигантский белый алмаз весом 131 карат. Его обнаружили работники австралийской компании, которая разрабатывает месторождение Луло в центре страны.

Только в этом году в руднике нашли четыре алмаза весом более 100 карат. Всего же на месторождении таких крупных драгоценных камней обнаружили 29 штук. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.