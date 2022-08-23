Премьер-министр Финляндии извинилась за скандальное фото друзей в ее резиденции

16:59
Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Глава правительства Финляндии Санна Марин извинилась за скандальное фото друзей, которое было сделано на вечеринке в ее официальной резиденции. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление было сделано премьер-министром на пресс-конференции по итогам координационной встречи с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.
"Я прошу прощения, ее не стоило делать", – сказала Марин, добавив, что считает фотографию неподобающей.
Речь идет о снимке, на который попал поцелуй двух полуобнаженных подруг главы правительства с надписью "Финляндия" на груди.
До этого в Сети появилось видео с частной вечеринки, на которой Марин веселится и поет со своими друзьями. Отмечалось, что на мероприятии также присутствовали финские парламентарии, телеведущие и другие знаменитости. Большая часть аудитории посчитала поведение премьер-министра недостойным и даже предположила, что Марин могла употреблять наркотики.
Однако позже выяснилось, что тест главы правительства на запрещенные вещества оказался отрицательным. В пресс-службе финского правительства подчеркнули, что анализ был оплачен Марин из собственных доходов.
В Сети появились кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии
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