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Политика

16:59

Премьер-министр Финляндии извинилась за скандальное фото друзей в ее резиденции

политиказа рубежом

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Глава правительства Финляндии Санна Марин извинилась за скандальное фото друзей, которое было сделано на вечеринке в ее официальной резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано премьер-министром на пресс-конференции по итогам координационной встречи с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

"Я прошу прощения, ее не стоило делать", – сказала Марин, добавив, что считает фотографию неподобающей.

Речь идет о снимке, на который попал поцелуй двух полуобнаженных подруг главы правительства с надписью "Финляндия" на груди.

До этого в Сети появилось видео с частной вечеринки, на которой Марин веселится и поет со своими друзьями. Отмечалось, что на мероприятии также присутствовали финские парламентарии, телеведущие и другие знаменитости. Большая часть аудитории посчитала поведение премьер-министра недостойным и даже предположила, что Марин могла употреблять наркотики.

Однако позже выяснилось, что тест главы правительства на запрещенные вещества оказался отрицательным. В пресс-службе финского правительства подчеркнули, что анализ был оплачен Марин из собственных доходов.

В Сети появились кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии

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