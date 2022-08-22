Тест премьера Финляндии на наркотики оказался отрицательным

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Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин показал отрицательный результат, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что тест был взят в пятницу, 19 августа. За детальной информацией о тесте, пробах и способе его проведения можно обращаться в канцелярию премьера.

В пресс-службе финского правительства подчеркнули, что анализ был оплачен Марин из собственных доходов.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики после скандала, разгоревшегося из-за попавших в СМИ видеозаписей, где она веселится в компании друзей.

Марин заявила, что ей нечего скрывать, поскольку она никогда не принимала наркотики и у нее нет проблем с прохождением подобных тестов. В то же время политик назвала нелепым такое требование.

До этого финские СМИ распространили видео из соцсетей, на которых вместе с премьером страны веселятся близкие ей знаменитости. Отмечалось, якобы на записи слышно, как кто-то из гостей произносит слово "мука", имея в виду кокаин. Кроме того, белый порошок, предположительно, виден на одном из роликов.

