Премьер Финляндии согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом в СМИ

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики после скандала, разгоревшегося из-за попавших в СМИ видеозаписей, где она веселится в компании друзей, сообщает ТАСС.

Марин заявила, что ей нечего скрывать, поскольку она никогда не принимала наркотики и у нее нет проблем с прохождением подобных тестов. В то же время она назвала нелепым такое требование.

Она также указала, что на ключевых государственных должностях находятся люди, ведущие обычную жизнь. По ее словам, свободное время они, как и все, проводят с друзьями.

"Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели. При этом я не делала ничего противозаконного и, кроме алкоголя, не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого", – сказала Марин.

Ранее финские СМИ распространили видео из соцсетей, на которых вместе с премьером страны веселятся близкие ей знаменитости. Отмечалось, якобы на записи слышно, как кто-то из гостей произносит слово "мука", имея в виду кокаин. Кроме того, белый порошок, предположительно, виден на одном из роликов.

На этом фоне лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Истинные финны" Риикка Пурра и депутат одной из входящих в правящую коалицию партии "Финляндский центр" Микко Кярня призвали Марин пройти тест на наркотики.

В июле на вечеринке Социал-демократической партии Германии с участием канцлера страны Олафа Шольца несколько женщин пострадали от так называемого наркотика изнасилования, который был подмешан в их напитки неизвестными.

На прошедшем 6 июля мероприятии присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты и сотрудники бундестага. Информацию о якобы имевших место посягательствах с использованием наркотиков распространил лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мартин. Данной информацией заинтересовалась берлинская полиция. По некоторым данным, в деле может быть не менее пяти пострадавших.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.