Эксперт назвал главную причину, почему Шольцу нужно уйти в отставку

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Александр Камкин заявил, что Олафу Шольцу необходимо покинуть пост немецкого канцлера ввиду того, что он не справился с главной задачей, предписанной ему Конституцией, – заботой о благе народа, сообщает "Радио 1".
"Шольц сильно мечется: на него давят партнеры по коалиции – "зеленые" и свободные демократы, которые наиболее антироссийски настроены. Там Шольц пытается сохранить компромиссные варианты. Но и оппозиция требует ужесточения антироссийской риторики", – пояснил эксперт.
Камкин подчеркнул, что от вводимых Германией санкций страдают и граждане ФРГ: в стране повышаются цены на газ, бензин и продукты питания. А это, в свою очередь, как уточнил эксперт, говорит о провальной политике, которая обернулась самим же европейцам боком.
Научный сотрудник также отметил, что тишина со стороны руководства Европы по вопросу запуска "Северного потока – 2" является следствием санкционной политики.
"Когда уже "прижмет" по осени, скорее всего, найдут какую-то лазейку для скорейшей сертификации ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2", потому что полностью отказаться от российского газа в обозримом будущем, где-то 3–5 лет, Германия вряд ли сможет", – заключил специалист.
Ранее о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.
Джонсон также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.
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