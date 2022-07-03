Канцлер Германии прокомментировал повышение цен на отопление в стране

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Рост цен на отопление в Германии станет социальной взрывчаткой, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка", – сообщил он в интервью телеканалу ARD.

Канцлер подчеркнул, что поставщикам и потребителям газа будет оказана поддержка со стороны государства.

Кроме того, в настоящее время прорабатываются различные способы поддержки концерну Uniper, который заниматеся импортом газа РФ.

В середине июня "Газпром" объявил о существенном сокращении объема поставок по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц между тем усомнился в озвученных "Газпромом" причинах снижения поставок газа. По его словам, странам ЕС нужно готовиться к мерам по обеспечению собственной энергетической безопасности.

