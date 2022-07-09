Вечеринка с участием Шольца обернулась скандалом с наркотиками – СМИ

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На вечеринке Социал-демократической партии Германии с участием канцлера страны Олафа Шольца несколько женщин пострадали от так называемого наркотика изнасилования, который был подмешан в их напитки неизвестными. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.

На прошедшем 6 июля мероприятии присутствовали около 1 тысячи человек, в том числе депутаты и сотрудники бундестага. Информацию о якобы имевших место посягательствах с использованием наркотиков распространил лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мартин.

"Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага", – написал он в письме депутатам.

Отмечается, что данной информацией заинтересовалась берлинская полиция. По некоторым данным, в деле может быть не менее пяти пострадавших.

Наркотиком изнасилования называют вещества, используемые злоумышленниками, чтобы сделать жертву недееспособной для осуществления сексуального насилия над ней.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.