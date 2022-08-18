Политолог рассказал, что грозит премьеру Финляндии за алковечеринку

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Частная вечеринка, кадры с которой попали в СМИ, может стать одним из поводов для отставки премьер-министра Финляндии Санны Марин. Об этом Москве 24 рассказал политолог Юрий Светов.

Ранее в финских СМИ распространился ролик, на кадрах которого запечатлено, как Санна Марин танцует и развлекается с местными знаменитостями. Журналисты подозревают, что участники вечеринки употребляли наркотики. Сама премьер утверждает, что пила только алкоголь и не принимала ничего запрещенного. Она также согласилась пройти тест на наркотики.





Юрий Светов политолог Здесь очень важна дальнейшая реакция общества и рейтинг политика. Если в подобную ситуацию попал человек, который пользовался доверием, решал проблемы избирателей, то ему, скорее всего, простили бы.

"Если политик вызывает отторжение и делает все, что ему вздумается, ему этого не простят", – рассуждает Светов.

В качестве примера политолог привел Бориса Джонсона, которого критиковали за участие в вечеринках во время карантина на фоне коронавируса. 7 июля премьер-министр Великобритании заявил, что уходит в отставку.





Юрий Светов политолог Я думаю, что реакция на действия премьер-министра Финляндии будет в этом же ключе. Когда она только стала премьер-министром, у народа уже возникали вопросы, какие у нее достоинства? А получалось, что достоинств почти нет.

Подливает масла в огонь и сложная внутриполитическая ситуация Финляндии, продолжил политолог. "Сейчас страна делает шаги по вступлению в НАТО. Политики утверждают, что чуть ли не 80% жителей за этот шаг, но тем не менее народ никто не спрашивал, не были проведены обсуждения, это только решалось на уровне парламента", – считает Светов.

Кроме того, жители Финляндии недовольны тем, что приезжавшим в страну с целью туризма россиянам собираются сократить количество выдаваемых виз, отметил эксперт.

"Та часть Финляндии, которая примыкает к РФ, очень серьезно и хорошо развивалась на российских туристах. И то, что россияне перестанут ездить туда, будет ущербом и уроном для людей, которые свой бизнес на этом построили", – говорит политолог.





Юрий Светов политолог Правительство заявляет: "Нам не надо этих денег". Я думаю, что негативная реакция общественности на эту вечеринку – это повод высказать свое отношения к руководителю правительства, безразличного к проблемам граждан.

По словам Светова, сейчас премьер-министр Финляндии вряд ли уйдет в отставку. Но если скандалы вокруг ее персоны продолжатся, то это вполне возможно. "Все-таки общественное мнение в Финляндии – это серьезный инструмент, влияющий на политиков", – заключил эксперт.

Ранее стало известно о скандале на вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Сообщалось, что некоторые ее участницы, предположительно, пострадали от так называемого наркотика изнасилования. Вещество в напитки женщин было подмешано неизвестными.