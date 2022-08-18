Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток

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Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, обвиняемому в госизмене и незаконном обогащении, продлили домашний арест еще на 30 суток, до 21 сентября, сообщает РИА Новости.

Ходатайство о продлении меры пресечения политику на рассмотрение в районный суд Кишинева направила прокуратура. Инстанция суда одобрила запрос. Сам Додон назвал арест необоснованным.

Ранее апелляционная палата Кишинева одобрила требование прокуроров ограничить круг общения Додону. Ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его мамы.

Политика задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура Молдавии предъявила экс-президенту обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым.

В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

