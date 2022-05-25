Прокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию

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Прокуратура Молдавии предъявила бывшему президенту Молдавии Игорю Додону обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию и предательство государства, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Максима Лебединского.
"Прокуроры предъявили обвинение Додону по четырем пунктам, которые обозначены в протоколе о его задержании. Завтра они обратятся в суд с ходатайством об аресте на 30 суток", – заявил Лебединский.
По его словам, сторона обвинения подозревает Додона в совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 1812 ("Признание финансирования политической партии преступной организацией"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330/2 ("Незаконное обогащение").
Официальный представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек добавила, что ведомство запросило разрешение на арест Додона сроком на 30 суток. Аналогичное ходатайство поступило и в отношении другого лица, задержанного по этому делу. Эти запросы будут рассмотрены районным судом Кишинева в четверг, 26 мая.
Накануне экс-лидера Молдавии задержали на 72 часа. До этого антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в доме Додона. Его подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.
В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
В 2020 году антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона дело, так как не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, но 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.
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