Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски

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Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру республики сообщает РИА Новости.

Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

"Подробности предоставим позже", – сказала она.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В 2020 году Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.

Ранее сообщалось, что во время президентского срока Додона несколько раз временно отстраняли от исполнения своих обязанностей.