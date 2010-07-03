КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Об этом сообщает "Интерфакс".
Конституционный суд объяснил свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС. Суд поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента. Данное решение суд назвал окончательным, оно обжалованию не подлежит.
В свою очередь, Игорь Додон заявил, что данное решение является отчаянным шагом ради узурпации власти. "Единственный выход – внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными.
Парламент в ответ заявил о попытке находившейся ранее у власти Демократической партии через суд узурпировать власть. При этом Россия, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.
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