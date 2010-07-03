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12:06

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

политика

12:06

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Об этом сообщает "Интерфакс".

Конституционный суд объяснил свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС. Суд поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента. Данное решение суд назвал окончательным, оно обжалованию не подлежит.

В свою очередь, Игорь Додон заявил, что данное решение является отчаянным шагом ради узурпации власти. "Единственный выход – внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Парламент в ответ заявил о попытке находившейся ранее у власти Демократической партии через суд узурпировать власть. При этом Россия, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.

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