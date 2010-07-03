Парламент Молдавии признал страну "захваченным государством"

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Парламент Молдавии в субботу, 8 июня принял декларацию "О захваченном государстве", передает РИА Новости.

В тексте декларации говорится, что "парламент, как единственный законодательный орган страны, констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены".

В документе также сказано, что в стране распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Кроме того, парламентарии заявили о нарушениях прав и свобод человека.

Указывается, что декларация направлена на отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и других правовых учреждений.

Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM ранее в субботу сформировали новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Парламент в ответ заявил о попытке находившейся ранее у власти Демократической партии через суд узурпировать власть. При этом Россия, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции.

На парламентских выборах в марте победила социалистическая партия, поддерживающая восстановление отношений с Россией. Она получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, демократы – 30, ACUM – 26.