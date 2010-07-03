Социалистическая партия победила на парламентских выборах в Молдавии

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На парламентских выборах в Молдавии победила социалистическая партия, поддерживающая президента страны Игоря Додона и восстановление отношений с Россией, сообщает ТАСС.

Окончательные данные подсчета голосов назвала председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу. По ее словам, социалисты получают 35 мандатов в 101-местном парламенте.

Выборы прошли в воскресенье, 24 февраля. Впервые была использована смешанная избирательная система: 50 человек — по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

22 февраля Демократическая партия Молдовы, занявшая второе место, обвинила Россию в "наглом вмешательстве" в парламентские выборы. Поводом для подобного заявления стала информация о пресечении деятельности преступного сообщества, опубликованная МВД РФ.