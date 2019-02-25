Партия Додона лидирует на выборах в парламент Молдавии

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

В Молдавии подвели предварительные итоги парламентских выборов. Лидирует Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона, рассказали ТАСС в избирательном штабе партии.

Выборы прошли в воскресенье, 24 февраля. Впервые была использована смешанная избирательная система: 50 человек — по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Социалисты получили 34 места в парламенте: 17 — по партийным спискам, 17 — по одномандатным округам. На втором месте идет правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ). Она получила 33 мандата (13 по спискам и 20 — одномандатников).

Далее следуют оппозиционный избирательный блок Acum (15 и 11 соответственно) и партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (5 и 3).

По данным Центральной избирательной комиссии, обработано 98% бюллетеней.

22 февраля ДПМ обвинила Россию в "наглом вмешательстве" в парламентские выборы. Поводом для подобного заявление стала информация о пресечении деятельности преступного сообщества, опубликованная МВД РФ. В ведомстве сообщили, что подозреваемые вывели из страны более 37 миллиардов рублей, а одним из организаторов мошеннической схемы выступил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.