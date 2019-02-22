Демпартия Молдавии обвинила Россию в попытке вмешательства в выборы

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) обвинила Россию в "наглом вмешательстве" в парламентские выборы и попытке повлиять на их результаты. Об этом говорится в официальном заявлении ДПМ.
Ранее МВД России сообщило о пресечении деятельности преступного сообщества, которое в 2013-2014 годы вывело из страны более 37 миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что мошенническую схему организовали Вячеслав Платон и лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.
"К сожалению, Россия не отказывается от гибридной войны не только против ДПМ, но и против Республики Молдова и ее граждан, и эта новая акция является чрезвычайно серьезным вмешательством в ход выборов в нашей стране", – говорится в заявлении партии.
В ДПМ добавили, что проинформируют международные институты и наблюдателей о "вопиющем случае вмешательства России в ход выборов".
В Молдавии существуют два политических лагеря: оппозиционные парламент и правительство страны с одной стороны и президент Игорь Додон – с другой. Глава государства выступает за налаживание отношений с Россией, а его оппоненты – за сближение с Западом.
Представители оппозиции неоднократно обвиняли Россию в попытках вмешательства в грядущие парламентские выборы. Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип заподозрил Москву в желании повлиять на результаты голосования, объявив миграционную амнистию и выпустив из РФ около 160 тысяч молдован.
В свою очередь, Игорь Додон назвал решение российских властей не попыткой вмешательства, а жестом доброй воли. По его словам, повлиять на расклад сил в стране пытаются западные государства, которые распускают слухи об угрозе со стороны России.
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