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07:51

Пресечена деятельность международных преступников, которые вывели из РФ 37 млрд рублей

происшествия криминал

07:51

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в течение 2013–2014 годов преступники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в "Банк "Западный" и "Русский Земельный Банк" деньги в иностранной валюте. Средства поступали на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

В общей сложности за пределы РФ вывели более 37 миллиардов рублей. Установлено, что международное преступное сообщество создали граждане России и Молдовы. Организаторами стали имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан житель столичного региона Александр Коркин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

происшествия криминал

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