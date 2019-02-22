Пресечена деятельность международных преступников, которые вывели из РФ 37 млрд рублей

Полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в течение 2013–2014 годов преступники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в "Банк "Западный" и "Русский Земельный Банк" деньги в иностранной валюте. Средства поступали на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
В общей сложности за пределы РФ вывели более 37 миллиардов рублей. Установлено, что международное преступное сообщество создали граждане России и Молдовы. Организаторами стали имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан житель столичного региона Александр Коркин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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