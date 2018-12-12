Додон опроверг заявления о вмешательстве Москвы в молдавские выборы

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва не вмешивается во внутренние дела Молдавии. Такое заявление сделал молдавский лидер Игорь Додон, отреагировав на слова премьер-министра страны Павла Филипа о попытках России повлиять на парламентские выборы в феврале 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Поводом для таких обвинений со стороны главы правительства Молдавии стало согласие Москвы выпустить из РФ около 160 тысяч молдаван – нарушителей миграционного законодательства, чтобы они могли проголосовать на выборах в парламент 24 февраля. Такое решение Кремля Игорь Додон назвал не попыткой повлиять на выборы, а жестом доброй воли. "Это не вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны России. Хотя бы потому, что наше правительство не обеспечивает достаточное количество избирательных участков в РФ", – подчеркнул молдавский лидер. Он напомнил, что на последних выборах на территории РФ Молдавия открыла только восемь участков, а ведь в России работает примерно 600 тысяч молдаван.

По словам Додона, повлиять на расклад политических сил в республике стремятся именно подконтрольные США западные страны, которые активно распускают слухи о "российской угрозе".

Москва и Кишинев договорились о "миграционной амнистии" во время визита Додона в российскую столицу в октябре 2018 года. Стороны согласились, что с 1 января по 23 февраля 2019 года граждане Молдавии, которые нарушили миграционное законодательство РФ, смогут беспрепятственно покинуть Россию и, вернувшись домой, принять участие в голосовании.

Ранее Додон прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии отстранить его от исполнения обязанностей президента. По его словам, правительство страны прибегло к таким мерам, чтобы утвердить некоторые "антинародные" законы, которые глава государства никогда бы не подписал.