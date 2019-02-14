МИД Молдавии потребовал отозвать посла из России

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Министерство иностранных дел Молдавии потребовало от правительства республики отозвать посла Андрея Негуцу из России.

Причины подобного решения не уточняются, передает РИА Новости. При этом в ведомстве подчеркнули, что это не связано со спасением молдавских летчиков из плена в Афганистане.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не позволит отозвать дипломата, так как "это исключительное право президента, которое не обойти".

Ранее молдавский МИД вручил послу РФ Олегу Васнецову ноту протеста из-за задержки встречи представителей страны со спасенными пилотами.

11 февраля делегация из Кишинева прибыла в Москву, но не смогла встретиться с летчиками. В МИДе Молдавии заявили, что власти РФ отказываются сообщить, где находятся пилоты.

Однако в администрации президента Молдавии осудили решение МИДа, который "в очередной раз делает безосновательные антироссийские демарши".

24 ноября 2015 года боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане сбили вертолет с молдавским экипажем.

Они работали на правительство США и помогали афганским силам безопасности. Один из членов экипажа был убит, двое других попали в плен.

11 февраля Додон сообщил, что Россия помогла вызволить летчиков из плена. По его словам, летчики находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.