Путин провел встречу с молдавским коллегой Додоном

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Владимир Путин на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном заявил, что Москве не безразлично, как будет сформирован парламент Молдавии по результатам предстоящих выборов, сообщает РИА Новости.

Президент РФ отметил, что парламент Молдавии формирует правительство страны, и от него в значительной степени зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения.

Путин напомнил, что Россия приняла дополнительные решения по молдавской плодоовощной и винодельческой продукции, которые будут действовать до конца марта.

Додон, в свою очередь, сообщил, что не будет участвовать в избирательной кампании. "Пусть партии там борются за парламентские мандаты, президент не будет участвовать", – заявил он.

Глава Молдавии отметил, что 65% жителей республики считают Россию дружественным государством.

В декабре Додон заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Молдавии, отреагировав таким образом на слова премьер-министра страны Павла Филипа о попытках РФ повлиять на парламентские выборы в стране.