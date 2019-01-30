Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:25

Путин провел встречу с молдавским коллегой Додоном

власть политика

21:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном заявил, что Москве не безразлично, как будет сформирован парламент Молдавии по результатам предстоящих выборов, сообщает РИА Новости.

Президент РФ отметил, что парламент Молдавии формирует правительство страны, и от него в значительной степени зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения.

Путин напомнил, что Россия приняла дополнительные решения по молдавской плодоовощной и винодельческой продукции, которые будут действовать до конца марта.

Додон, в свою очередь, сообщил, что не будет участвовать в избирательной кампании. "Пусть партии там борются за парламентские мандаты, президент не будет участвовать", – заявил он.

Глава Молдавии отметил, что 65% жителей республики считают Россию дружественным государством.

В декабре Додон заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Молдавии, отреагировав таким образом на слова премьер-министра страны Павла Филипа о попытках РФ повлиять на парламентские выборы в стране.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика