Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

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Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии на несколько дней, заявили в пресс-службе ДПМ.

В сообщении говорится, что он отправился на несколько дней к своей семье.

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого в местных СМИ стали писать, что члены Демпартии и приближенные к ней люди покидают страну на частных самолетах. По некоторым данным, среди них был и Плахотнюк.

В июне в Молдавии обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов, победившая на парламентских выборах в начале года, и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания в государстве появилось новое правительство.

Конституционный суд объявил эти решения незаконными. Парламент обвинил Демократическую партию в попытке узурпировать власть. Додона временно отстранили от поста президента. Вице-председателя Демпартии Павла Филипа назначили врио президента.

После решения об отставке правительства Додон поздравил граждан с "символической" победой. По его словам, Демократическая партия, "узурпировавшая власть в стране", признала поражение. Но это не окончательная победа, заключил он.