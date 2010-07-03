Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, заявил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Решение приняла Демократическая партия Молдавии. Демократы полагают, что это станет шагом к разрешению политического кризиса в стране.
Чеботарь отметил, что партиям предлагали переговоры. Это было необходимо, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям законно перенять руководство правительством.
"Мы остаемся открыты к диалогу", – цитирует вице-председателя партии РИА Новости.
Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, блокирующие входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.
Додон поздравил граждан с этой "символической" победой. По его словам, Демократическая партия, "узурпировавшая власть в стране", признала поражение. Но это не окончательная победа, отметил он.
В июне в Молдавии обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов, победившая на парламентских выборах в начале года, и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания в государстве появилось новое правительство.
Конституционный суд объявил эти решения незаконными. Парламент обвинил Демократическую партию в попытке узурпировать власть. Додона временно отстранили от поста президента. Вице-председателя Демпартии Павла Филипа назначили врио президента.
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