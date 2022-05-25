Адвокат рассказал об обыске у экс-президента Молдавии Додона

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В ходе обыска у бывшего президента Молдавии Игоря Додона правоохранители изъяли небольшие суммы денег, черновики, скидочные карты и другие подобные вещи. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Максим Лебединский.

По его словам, прокуратура провела обыски не только дома у Додона, но и в других местах. Он считает, что это было сделано, чтобы связать с ним третьи лица.

"Прокуратура сообщила, что примет решение о возможном аресте Додона после того, как его допросят в качестве обвиняемого. Скорость, с которой они движутся для выдвижения обвинения, показывает, что это дело имеет политическую подоплеку", – заявил Лебединский.

Адвокат подчеркнул, что вместе с Додоном был задержан брат его супруги Петр Мериняну, которого рассматривают в качества соучастника по этому делу.

Накануне бывшего президента Молдавии задержали на 72 часа по подозрению в госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и незаконном финансировании партии. До этого антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме Додона. Экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечалось, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В 2020 году антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.

