Задержанный экс-президент Молдавии заявил, что имеет доказательства своей невиновности

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, заявил, что располагает доказательствами своей невиновности.

"Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона", – говорится в переданном через адвокатов сообщении в телеграм-канале политика.

По мнению Додона, данное дело является политическим и "шито белыми нитками".

Утром 24 мая стало известно, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят в доме Додона обыски.

Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

Позднее в этот же день исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене и пассивной коррупции. По ее словам, в доме у политика провели 10 обысков.

