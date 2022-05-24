В Соцпартии Додона прокомментировали обыски у их лидера

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Обыски у экс-президента Молдавии Игоря Додона проходят из-за того, что власти страны борются с оппозицией, заявил исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, которого цитирует РИА Новости.

Произошедшее с почетным председателем партии он назвал дешевым шоу. По его мнению, обыски у Додона можно расценивать как политический подарок ко дню рождения президента Майи Санду.

Батрынча подчеркнул, что его коллеги из разных районов жаловались, что им угрожают различными делами.

Утром сообщалось, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года, спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В 2020 году Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.