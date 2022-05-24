В Кремле прокомментировали следственные мероприятия в отношении Додона

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость соблюдения законных прав бывшего президента Молдавии Игоря Додона на фоне предъявленных ему претензий.
"Мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной", – приводит его слова ТАСС.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что сложившаяся ситуация является внутренним делом Молдавии.
Утром 24 мая сообщалось, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.
В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.
В 2020 году антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
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