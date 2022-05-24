Следственные мероприятия в отношении Додона идут более 5 часов – Генпрокуратура Молдавии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следственные мероприятия в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона, подозреваемого в коррупции и госизмене, идут уже более пять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Молдавии.
"Следственные мероприятия в доме продолжаются", – сказала начальник пресс-службы Марианна Керпек.
Она уточнила, что Додон пока не был задержан.
Утром 24 мая антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в государственной измене.
В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.
В 2020 году антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.
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