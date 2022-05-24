В прокуратуре Молдавии не подтвердили задержание экс-президента Додона

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Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 72 часа после проведенных у него обысков не подтверждено, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

"Я не могу подтвердить сообщения в СМИ о его задержании. Мы выступим с официальным сообщением позже", – цитирует ее ТАСС.

Утром 24 мая сообщалось, что антикоррупционная Прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Представитель надзорного ведомства Марианна Керпек уточнила, что экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.

В 2020 году Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать против Додона уголовное дело, поскольку не выявила признаков преступления. Данное решение поддержал суд в Кишиневе, однако 17 мая Апелляционная палата отменила это решение.