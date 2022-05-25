РФ будет следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона – МИД

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Россия будет внимательно следить за соблюдением прав бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что Москва расценивает ситуацию с задержанием Додона как внутреннее дело Молдавии.

Однако Руденко подчеркнул, что Россия не хотела бы, чтобы власти начали заниматься сведением счетов с бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации.

"Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам", – приводит слова Руденко ТАСС.

В 2019 году партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство, однако конституционный суд объявил эти решения незаконными. Парламент заявил о попытке находившейся ранее у власти Демократической партии через суд узурпировать власть. Конституционный суд же отстранил Додона от власти, потому что он отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

Накануне же стало известно, что антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски в доме Додона. Экс-лидера Молдавии подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также в предательстве родины.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе беседы Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы находилась крупная сумма денег. Отмечается, что встреча состоялась летом 2019 года и спустя несколько дней Плахотнюк покинул страну.

