Экс-президента Молдавии подозревают в незаконном владении имуществом на 1 млн евро

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Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону вменяют в вину незаконное владение имуществом на 1 миллион евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Мариану Керпек.

Она пояснила, что супругу экс-президента Галину Додон обвиняют в соучастии в незаконном обогащении.

"(Это) выражается в содействии получению ее мужем Игорем Додоном лично и через третьих лиц имущества на сумму более 21 миллиона леев (свыше 1 миллиона евро), что существенно превышает задекларированный доход на 3 миллиона леев (150 000 евро)", – сказала Керпек.

Ранее Додон отметил, что намерен потребовать замены прокуроров по его делу, поскольку сомневается в их профессионализме. Представитель прокуратуры в свою очередь заявил, что сторона обвинения потребует для Додона превентивного ареста в случае его попыток воспрепятствовать следствию.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

