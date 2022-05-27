Санду призвала Генпрокуратуру проверить, как проходило следствие по делу Додона

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Президент Молдавии Майя Санду призвала Генпрокуратуру проверить, как проходило следствие по делу обвиняемого в коррупции и госизменене экс-президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого. Также нужно выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий, объяснения антикоррупционной прокуратуры меня не удовлетворили", – заявила президент Молдавии.

Санду призвала прокуроров выполнять свою работу в соответствии с законом. Она подчеркнула, что сама узнала о расследовании из СМИ.

"Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего", – отметила Санду.

Ранее арест бывшего президента Молдавии Игоря Додона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией. Он выразил надежду, что в этом деле нет политического подтекста.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест Додона. Сообщалось, что срок данной меры составит 30 суток.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

