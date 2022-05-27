Санду призвала Генпрокуратуру проверить, как проходило следствие по делу Додона

13:47
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Президент Молдавии Майя Санду призвала Генпрокуратуру проверить, как проходило следствие по делу обвиняемого в коррупции и госизменене экс-президента республики Игоря Додона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого. Также нужно выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий, объяснения антикоррупционной прокуратуры меня не удовлетворили", – заявила президент Молдавии.
Санду призвала прокуроров выполнять свою работу в соответствии с законом. Она подчеркнула, что сама узнала о расследовании из СМИ.
"Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего", – отметила Санду.
Ранее арест бывшего президента Молдавии Игоря Додона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией. Он выразил надежду, что в этом деле нет политического подтекста.
Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест Додона. Сообщалось, что срок данной меры составит 30 суток.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: