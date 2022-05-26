Додон заявил, что ему советовали бежать из Молдавии

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Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Задержанный по обвинению в госизмене и коррупции экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что несколько месяцев назад получил рекомендации прекратить критиковать власть в республике и покинуть ее.
"В течение последних семи месяцев, с тех пор как я принял решение уйти с поста депутата, меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Но я не уехал <...>, хотя у меня была возможность это сделать", – говорится в переданном через адвокатов сообщении в телеграм-канале политика.
Додон также заявил, что на видеозаписи, которую в 2020 году распространил экс-депутат Юрий Реницэ, запечатлены псевдопереговоры. Политик знал, что его снимают на камеру. Речь идет о кадрах, на которых занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором якобы была крупная сумма денег.
"Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие", – сказал он.
Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа. До этого в его доме прошли обыски. Накануне прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
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