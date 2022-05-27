Песков прокомментировал арест экс-президента Молдавии Додона

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В Кремле сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле бывшего президента республики Игоря Додона нет политического подтекста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим правовые и неправовые – иногда объективные, иногда субъективные – нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с нашей страной. Надеемся, что политического контекста здесь нет", – приводит слова представителя Кремля "Газета.ру".

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест Додона. Сообщалось, что срок данной меры составит 30 суток.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

