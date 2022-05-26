Прокуратура Молдавии обжалует решение суда о домашнем аресте для Додона

Фото: AP Photo/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Молдавская прокуратура заявила, что обжалует решение суда о домашнем аресте для бывшего лидера страны Игоря Додона, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Петра Ярмалюка.

"Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение", – заявил Ярмалюк.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест Додона. Сообщалось, что срок данной меры составит 30 суток.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.