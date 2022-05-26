В прокуратуре Молдавии заявили о наличии доказательств о намерении Додона покинуть страну

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У следствия есть доказательства о намерении обвиняемого в коррупции и госизмене бывшего президента Молдавии Игоря Додона покинуть страну 26 мая, заявил прокурор Молдавии Петр Ярмалюк.

"Запрос о предварительном аресте Игоря Додона рассматривается, потому что есть риск влияния на следствие, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации. Мы представили протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон хотел сегодня выехать за рубеж", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, в ходе обысков у экс-президента была обнаружена крупная сумма иностранной валюты.

Ранее прокуратура предъявила Додону обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию и предательство государства. По словам адвоката Лебединского, сторона обвинения подозревает Додона в совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 "Пассивная коррупция", статьей 1812 "Признание финансирования политической партии преступной организацией", статьей 337 "Предательство родины" и статьей 330/2 "Незаконное обогащение".

До этого бывшего президента Молдавии задержали на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в доме Додона.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

