Экс-президент Молдавии Додон заявил, что дело против него сфабриковано

11:04
Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что дело против него сфабриковано. На это бывший глава республики указал при выходе из зала суда.
По данным ТАСС, Додона доставили в здание суда под конвоем и не разрешили поговорить со СМИ. При выходе из зала бывший молдавский лидер назвал дело политическим.
Адвокат Додона Максим Лебединский обвинил власти в давлении на подзащитного. По его словам, Додона специально определили в управление полиции Кишинева, где не самые хорошие условия в учреждениях.
"Уголовное расследование проводится в здании Центра по борьбе с коррупцией, где есть свой изолятор, но Додона намеренно отправили в известное СИЗО", – сказал Лебединский.
Ранее прокуратура предъявила Додону обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию и предательство государства. По словам Лебединского, сторона обвинения подозревает Додона в совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 1812 ("Признание финансирования политической партии преступной организацией"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330/2 ("Незаконное обогащение").
До этого бывшего президент Молдавии задержали на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в доме Додона.
В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: