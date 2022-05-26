Экс-президент Молдавии Додон заявил, что дело против него сфабриковано

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что дело против него сфабриковано. На это бывший глава республики указал при выходе из зала суда.

По данным ТАСС, Додона доставили в здание суда под конвоем и не разрешили поговорить со СМИ. При выходе из зала бывший молдавский лидер назвал дело политическим.

Адвокат Додона Максим Лебединский обвинил власти в давлении на подзащитного. По его словам, Додона специально определили в управление полиции Кишинева, где не самые хорошие условия в учреждениях.

"Уголовное расследование проводится в здании Центра по борьбе с коррупцией, где есть свой изолятор, но Додона намеренно отправили в известное СИЗО", – сказал Лебединский.

Ранее прокуратура предъявила Додону обвинение по 4 пунктам, включая коррупцию и предательство государства. По словам Лебединского, сторона обвинения подозревает Додона в совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 1812 ("Признание финансирования политической партии преступной организацией"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330/2 ("Незаконное обогащение").

До этого бывшего президент Молдавии задержали на 72 часа. Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в доме Додона.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

