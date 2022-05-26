Суд отправил экс-президента Молдавии Додона под домашний арест

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Суд в Кишиневе принял решение отправить под домашний арест бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Срок данной меры составит 30 суток, сообщает РИА Новости.
"Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток", – говорится в решении суда.
Прокуратура Молдавии, в свою очередь, сообщила о намерении обжаловать решение о домашнем аресте.
Сам обвиняемый назвал возбужденное против него дело нацеленным на нейтрализацию оппозиции политическим заказом действующего президента страны Майи Санду. Также он заявил, что его делом занимаются 53 прокурора, которые управляются посольством США.
Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. Также в его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
Генпрокуратура Молдавии сообщила, что в доме экс-президента Додона проходят обыски
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