Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Апелляционная палата Кишинева оставила экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляционная палата оставила в силе решение нижестоящей инстанции. Были отклонены как требования прокуроров, так и адвокатов", – заявил Додон.

Он отметил, что намерен потребовать замены прокуроров по его делу, поскольку сомневается в их профессионализме.

"Я хочу заявить, что не доверяю прокурорам, которые ведут мое дело. И буду требовать их заменить. Это должны быть хотя бы профессионалы", – подчеркнул экс-президент.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, заявил, что сторона обвинения потребует для Додона превентивного ареста в случае его попыток воспрепятствовать следствию.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить Додона под домашний арест на 30 суток. Позднее прокуратура Молдавии обжаловала это решение и потребовала заключить бывшего молдавского лидера под стражу на 30 суток.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

