Супругу экс-президента Молдавии Додона обвиняют в соучастии в незаконном обогащении

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Жена бывшего молдавского президента Галина Додон заявила о том, что ее обвинили в соучастии в незаконном обогащении.

"Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении", – приводит ее слова РИА Новости.

Она назвала дело политическим, а его целью – очернить ее мужа, Игоря Додона.

Ранее сообщалось, что жене бывшего молдавского лидера Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного ранее против Игоря Додона.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить Додона под домашний арест на 30 суток. Позднее прокуратура Молдавии обжаловала это решение и потребовала заключить бывшего молдавского лидера под стражу на 30 суток.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

