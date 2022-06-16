Супругу экс-президента Молдавии Додона обвиняют в соучастии в незаконном обогащении

15:15
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Жена бывшего молдавского президента Галина Додон заявила о том, что ее обвинили в соучастии в незаконном обогащении.
"Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении", – приводит ее слова РИА Новости.
Она назвала дело политическим, а его целью – очернить ее мужа, Игоря Додона.
Ранее сообщалось, что жене бывшего молдавского лидера Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного ранее против Игоря Додона.
Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.
26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить Додона под домашний арест на 30 суток. Позднее прокуратура Молдавии обжаловала это решение и потребовала заключить бывшего молдавского лидера под стражу на 30 суток.
В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.
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