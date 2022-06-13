Супруге экс-главы Молдавии Додона предъявят обвинение по делу о коррупции – прокуратура

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Жене бывшего молдавского лидера Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, заведенного ранее против Игоря Додона. Об этом сообщает прокуратура по борьбе с коррупцией в своем Facebook-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Прокуратура по борьбе с коррупцией подтверждает вызов Галины Додон на 16.06.2022 года, а также других лиц, причастных к совершению преступлений, для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу "Кулек", – отмечается в заявлении ведомства.

По словам правоохранительных органов, речь идет об эпизоде якобы с попыткой дачи Додону взятки экс-главой Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, скрытая видеосъемка которого была опубликована в СМИ.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. А за день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить Додона под домашний арест на 30 суток. Позднее прокуратура Молдавии обжаловала это решение и потребовала заключить бывшего молдавского лидера под стражу на 30 суток.

В 2020 году экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, занимавший тогда пост президента, встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Уточнялось, что встреча состоялась летом 2019 года и через несколько дней Плахотнюк покинул страну.