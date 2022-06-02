Прокуратура организовала обыск в офисе крупнейшей в Молдавии оппозиционной партии

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Обыск проходит в офисе Партии социалистов Республики Молдова, которую с 2011-го по 2016-й и с 2020 по 2021 год возглавлял экс-президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя молдавской генпрокуратуры Мариану Керпек.

"В настоящее время прокуратурой по борьбе с коррупцией проводятся следственные мероприятия и изъятие документов в офисе ПСРМ", – сказала Керпек.

Представитель ведомства пояснила, что обыск проходит в рамках дела о незаконном финансировании партии.

Игоря Додона задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме прошли обыски. За день до этого прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

26 мая суд в Кишиневе принял решение отправить Додона под домашний арест на 30 суток. Позднее прокуратура Молдавии обжаловала это решение и потребовала заключить экс-президента под стражу на 30 суток. Суд, однако, ходатайство отклонил и оставил в силе решение о домашнем аресте.

Сам Додон считает, что возбужденное против него дело нацелено на нейтрализацию оппозиции в стране и является политическим заказом действующего президента Молдавии Майи Санду.

