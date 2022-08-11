Посольство РФ в Исландии потребовало извиниться за оскорбление флага России

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Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций. Заявление опубликовано в телеграм-канале диппредставительства.
Речь идет об интервью В.Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы "новом применении российского флага" украинцами".
Как отметили дипломаты, статьей 95 Уголовного кодекса Исландии за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
Весной правительство РФ впервые утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новых последствий для стран, включенных в список недружественных России. По словам представителя Кремля, включение в список недружественных стран в первую очередь влечет за собой снижение уровня контактов с Российской Федерацией.
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