Песков не исключил новых последствий для недружественных РФ стран

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новых последствий для стран, включенных в список недружественных России.

"Это связано с ограничениями на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений. Возможны и другие последствия для этих стран, безусловно", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, не приведет ли расширение списка к визовым проблемам с попавшими в него странами.

По словам представителя Кремля, включение в список недружественных стран в первую очередь влечет за собой снижение уровня контактов с Российской Федерацией.

В пятницу, 22 июля, правительство РФ расширило перечень недружественных стран. В список были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Так, Словении и Хорватии полностью запрещено нанимать сотрудников, в то время как для Греции, Дании и Словакии лимит составляет 34, 20 и 16 человек соответственно.

Весной правительство РФ впервые утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

