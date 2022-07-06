Песков назвал позицию Японии недружественной для энергодиалога

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Позиция Японии по отношению к России является крайне недружественной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И в любом случае такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые и включают в себя и энергодиалог тоже", – приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о возможных последствиях для японских акционеров проекта "Сахалин-2".

Также Песков усомнился в возможности реализации инициативы премьер-министра Японии Фумио Кисиды об ограничении цены на нефть из России. По его словам, пока никаких решений по этому поводу не принималось.

"И честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы", – добавил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Япония не получит российские нефть и газ, а также не будет участвовать в проекте "Сахалин-2". По его словам, такое решение вызовет повышение цен на нефть выше прогнозируемой цены в 300–400 долларов, при этом на рынке ее станет значительно меньше.

3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Токио, заявил, что страны Группы семи (G7) намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего. Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.

