Слова Кисиды о цене на нефть РФ не значат, что параметры согласуют другие страны – Песков

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Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть еще не говорит о том, что такие параметры могут согласовать другие страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал журналистов дождаться общего понимания ситуации, прежде чем комментировать ее.

"Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений", – сказал представитель Кремля.

3 июля Кисида, выступая в Токио, заявил, что страны Группы семи (G7) намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего. Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

