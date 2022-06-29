В США назвали провальным саммит G7 – СМИ

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Саммит стран Группы семи (G7) в Германии стал самым неудачным за последние годы, пишет американское издание Politico.

"Разногласия у сторон есть по всем вопросам", – говорится в материале.

Отмечается, что по итогам переговоров лидеров стран G7 выяснилось, что Запад не может справиться ни с ситуацией на Украине, ни с проблемами климата, ни с кризисом в продовольственной сфере, ни с энергетикой, ни с инфляцией.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся, когда ему задали вопрос о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила Шольца, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Украине гарантий безопасности после российской спецоперации. "Да. Могу", – ответил канцлер, тихо смеясь, и добавил, что "это все".

