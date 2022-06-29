Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись мероприятия опубликовала Welt.

Журналистка спросила Шольца, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Украине гарантий безопасности после российской спецоперации.

"Да. Могу", — ответил канцлер, тихо смеясь и добавив, что "это все".

Ранее Шольц заявил, что введенные в отношении России санкции будут действовать до тех пор, пока Москва не заключит честное соглашение с Киевом. Он напомнил, что санкционные ограничения, которые были введены после включения Крыма в состав России, продолжают действовать и в настоящее время.

До этого канцлер Германии заявил, что вернуться к прежним отношениям с Россией стало невозможно с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, спецоперация повлекла глубокий разрыв в международных отношениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

