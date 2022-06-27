Шольц заявил, что возврат к прежним отношениям с РФ невозможен

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Вернуться к прежним отношениям с РФ стало невозможно с начала спецоперации по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Ясно, что эта война – глубокий разрыв в международных отношениях... Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем", – приводит его слова РИА Новости.

По словам немецкого руководителя, в случае оставления ситуации без изменений страны G7 примут необходимые решения.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что ее уход с должности мог стать одной из причин эскалации военного конфликта на Украине.

Также среди возможных причин обострения ситуации на Украине она назвала выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и несоблюдение Минских соглашений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.